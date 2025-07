Temptation Island: tra tradimenti, confessioni e teorie del complotto. Cosa è successo ieri

(Adnkronos) – La seconda puntata di Temptation Island è andata in onda ieri, giovedì 10 luglio. Un appuntamento ricco di colpi di scena e con qualche tradimento svelato. Sonia B. e Simone sono fidanzati da sei anni. Lui, in compagnia degli altri compagni di avventura, ha ammesso di aver tradito la sua fidanzata: "Io ho avuto tante fantasie, a volte, sono diventate pure realtà. Perché poi ho concretizzato un pensiero che avevo, su altre persone". Tra le altre cose, Simone ha confessato di essere terrapiattista e complottista: "L'uomo non è mai andato sulla Luna, come i dinosauri non si sono mai estinti", ha detto. Sonia, già piena di dubbi sulla relazione e sulla fedeltà del suo fidanzato, ha commentato così: "Lui non mi apprezza, sono pietrificata. Fare l'amore per me non è un bisogno fisiologico, io ho bisogno di sentire vicina la persona con cui sto”. Anche Sarah ha ammesso di aver tradito il suo fidanzato, Valerio. "Spesso mi sono incontrata con altre persone per ricaricare questa batteria scarica. Sono due persone, con una ci sono state delle chat e con l'altra anche conversazioni telefoniche. Con entrambi ci siamo visti, andavamo in posti riservati, in cui nessuno poteva vederci, come dei parcheggi". E ha spiegato di aver agito così per alcune mancanze di Valerio: "Mi sono sentita sbagliata e sola, ho dubitato della mia relazione. Se non ricevo attenzioni mi sento vuota, lui per molti aspetti non c'è stato. So di averlo deluso ma non mi sento in colpa". Aggiornamento su Sonia M e Alessio. Nella seconda puntata, il giovane ha chiesto di poter incontrare l'ex fidanzata al falò di confronto, dopo averlo rifiutato nella prima puntata. Stavolta è Sonia a non voler accettare, sostenendo di aver bisogno che lui rifletta ancora sulle sue azioni prima di avere una conversazione definitiva insieme. Lui ha rispettato la sua scelta. —[email protected] (Web Info)