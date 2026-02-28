Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, il golden boy Rai pronto a guidare il festival

(Adnkronos) – Non è più l’astro nascente del piccolo schermo, né solo il ‘golden boy’. Stefano De Martino, il popolare conduttore di ‘Affari Tuoi’ su Rai1, è l’uomo scelto dalla Rai per guidare Sanremo 2027.

Il passaggio di testimone è arrivato durante la finale del festival di quest’anno, in diretta, con l’annuncio di Carlo Conti.

Nato a Torre del Greco nel 1989, arriva alla conduzione della famosa kermesse canora dopo una carriera versatile, in cui ha saputo trasformare la disciplina della danza in una solida capacità di intrattenimento, unendo spettacolo, tecnica e cultura popolare.

Il vero trampolino arriva nel 2007 con la borsa di studio al Broadway Dance Center di New York. Qui De Martino apprende le tecniche della danza moderna e contemporanea e lavora con la coreografa Macia Del Prete nella Oltre Dance Company. Tornato in Italia, partecipa come concorrente ad ‘Amici’ di Maria De Filippi nel 2009 su Canale 5, vincendo il titolo di miglior ballerino e ottenendo un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che lo porta in tournée internazionale tra Nuova Zelanda, Australia e Hawaii.

Se la danza ne ha avviato la carriera, è la televisione a consacrarlo come conduttore. Il successo arriva su Rai 2 con ‘Stasera tutto è possibile’ (dal 2019), dove per sette edizioni dimostra padronanza scenica, tempi comici ed empatia. La sua versatilità è confermata dal 2021 con ‘Bar Stella’, show di seconda serata in cui crea un format personale e di successo.

Il salto di maturità professionale avviene nel 2024 con il passaggio ad ‘Affari Tuoi’ su Rai 1. Sostituendo Amadeus, Stefano affronta una sfida delicata, prendere un format storico, senza perdere il pubblico affezionato. Il pubblico lo premia: ascolti superiori ai sei milioni di spettatori, con share attorno al 30%, facendo anche meglio dei suoi predecessori. Il programma si conferma solido anche nella stagione 25/26, quando deve fronteggiare l’arrivo de ‘La Ruota della Fortuna’ di Gerry Scotti, game contro game, dopo l’uscita di scena dall’access prime time di ‘Striscia la notizia’. La conduzione di ‘Affari Tuoi’ si estende con successo anche agli speciali di prima serata, come quello della Lotteria Italia.

Parallelamente, negli ultimi anni, De Martino porta in teatro spettacoli come ‘Meglio Stasera – Quasi One Man Show’, dove unisce danza, canto e ironia, affermandosi come showman a tutto tondo.

Accanto al successo professionale, la vita privata di Stefano ha spesso catturato l’attenzione dei media. Nel 2009, durante la sua esperienza ad ‘Amici’ di Maria De Filippi, inizia una relazione con la cantante Emma Marrone, che dura fino al 2012. Nello stesso anno conosce Belen Rodriguez, con la quale si sposa nel 2013 e da cui nasce il figlio Santiago nel 2014. La coppia attraversa alti e bassi, separazioni e ritorni, fino alla rottura definitiva nel 2023.

Nell’estate del 2025 Stefano De Martino è stato paparazzato in più occasioni con l’allora fidanzata Caroline Tronelli. La loro relazione è finita anche al centro di una vicenda di cui sono stati vittime, a causa di un video privato divulgato sul web. Il filmato intimo, che ritraeva Stefano e Caroline, era stato sottratto dal sistema di sorveglianza installato in casa della fidanzata, sembra diffuso da un tecnico delle telecamere. A segnalarlo al conduttore era stato un follower, che lo aveva riconosciuto da un tatuaggio. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per accesso abusivo a sistema informatico e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.

