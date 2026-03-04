News

Stefano Cucchi, il caso depistaggi arriva in Cassazione. La sorella Ilaria: “Tutti responsabili di anni di processi a vuoto”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Tutte le persone coinvolte, a vario titolo, in questo processo, il cosiddetto ‘Cucchi Ter’, e condannate in due gradi di giudizio (o, in qualche caso, salvate grazie alla prescrizione), tutte sono per me ugualmente responsabili di anni di processi a vuoto”. A dirlo all’Adnkronos Ilaria Cucchi a poche ore dall’udienza in Cassazione del processo sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di suo fratello Stefano, il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini.  

Lo scorso giugno la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e tre mesi per Lorenzo Sabatino, a due anni e mezzo per un altro carabiniere, Luca De Cianni, e riconosciuto l’intervenuta prescrizione per il generale Alessandro Casarsa, per Francesco Cavallo e Luciano Soligo. Con la decisione era stata ridotta la pena a 10 mesi per Francesco di Sano, assolti invece Massimiliano Colombo Labriola e Tiziano Testarmata. Oggi i supremi giudici della Quinta sezione dovranno decidere sui ricorsi presentati da sei carabinieri. “Ciascuno di loro è stato corresponsabile della malattia e della morte dei genitori di mio fratello, Stefano Cucchi. E soprattutto – sottolinea Ilaria Cucchi – ciascuno di loro ha creduto di potersi prendere gioco della giustizia. E di tutti noi”.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Terremoto a Catania, forte scossa 4.5: avvertita anche...

Chi l’ha visto?, stasera mercoledì 4 marzo: la...

Giornata contro l’obesità, in Italia ne soffrono 6...

Stasera tutto è possibile, torna il comedy show...

Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali...

Attacco all’Iran, cosa succede alle bollette del gas...

Quante ore bisogna dormire? La ‘formula’ giusta per...

Guerra Iran, entro una settimana Paesi Golfo senza...

Iran, drone Shahed ha già cambiato la guerra....