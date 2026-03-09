News

Spari contro la villa di Rihanna, fermata una donna

by Adnkronos
(Adnkronos) – Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. La cantante, al momento degli spari, si trovava nella sua abitazione. Non è ancora chiaro se il compagno, il rapper A$AP Rocky, e i tre figli – Rza, Riot Rose e Rocki – fossero presenti in casa. Il fatto è avvenuto ieri, 8 marzo, intorno alle 13 (le 20 italiane). Come riporta ‘Tmz’, uno dei proiettili avrebbe perforato una parete, ma la cantante di ‘Umbrella’e imprenditrice non sarebbe rimasta ferita. 

La polizia è intervenuta tempestivamente e ha arrestato una donna di circa 30 anni che, dopo aver aperto il fuoco con un fucile AR-15, ha tentato la fuga in auto. Gli agenti l’hanno raggiunta e fermata poco dopo. Si indaga ora sul movente. Al momento, Rihanna non ha rilasciato dichiarazioni. 

