News

Sostenibilità, Semeraro (Rilegno): “Due milioni di tonnellate di legno raccolte e riciclate ogni anno”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Due milioni di tonnellate raccolte e riciclate ogni anno confermano il valore ambientale e industriale della nostra attività. Ogni tonnellata di legno riciclato significa minori emissioni, risparmio di risorse e sostegno a una filiera che unisce imprese, istituzioni e cittadini nella sfida della sostenibilità. Visione, fiducia, fare sistema: sono parole chiave per un’economia sostenibile che rispetti l’uomo e l’ambiente”. Così Nicola Semeraro, presidente di Rilegno, consorzio nazionale che si occupa della raccolta, del recupero e del riciclo degli imballaggi di legno, in occasione della partecipazione a Ecomondo 2025.  

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Laerte Pappalardo: “Dopo l’Isola ero uno scheletro, entrato...

Rifiuti, a Ecomondo 2025 l’arte della trasformazione firmata...

Malattie rare, nefrologo Carraro: “Assicurare ai pazienti Fabry...

Manovra, Giorgetti: “Tutela i redditi medi e mantiene...

ABB presenta a Frosinone l’interruttore aperto Sace Emax...

Henkel, cresce il fatturato nel terzo trimestre: positivo...

Rivolta a Miss Universo, organizzatore insulta concorrente ed...

Medicina di laboratorio, ‘un semplice esame per scoprire...

Un viaggio lungo 120 anni, a Roma la...

Salute, Barachini: “Docufilm avvicina persone a comprendere malattie...