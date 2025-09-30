News

Sinner-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner in finale a Pechino. Il tennista azzurro sfida domani, mercoledì 1 ottobre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto dell'Atp 500 cinese. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale e nei turni precedenti Marin Cilic all'esordio, Terence Atmane negli ottavi e Fabian Marozsan ai quarti.  Tien invece ha superato Daniil Medvedev, costretto al ritiro nel terzo set, in semifinale, oltre a Francisco Cerundolo nel primo turno, Flavio Cobolli agli ottavi e Lorenzo Musetti nei quarti. Obiettivo di Sinner è migliorare il risultato dello scorso anno, quando proprio nella finale di Pechino fu battuto da Carlos Alcaraz, trionfatore a Tokyo.  La finale tra Sinner e Tien è in programma domani, mercoledì 1 ottobre, alle 8 ora italiana. I due tennisti non si sono affrontati mai affrontati in carriera, con quello di Pechino che sarà il primo precedente.  La finale dell'Atp 500 di Pechino Sinner-Tien sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e TennisTv.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Russia accusa Ucraina: “Provocazione in Polonia per portare...

Bpco, triplice terapia a dose fissa migliora qualità...

Imprese, Magnano (Rittal): “Con Archiva onboarding digitalizzato a...

Imprese, Fini (Archiva Group): “Con Ai generativa supporto...

Usa, capo del Pentagono ai generali: “Preparatevi alla...

Imprese, Mura (Archiva Group): “Persone al centro del...

Fondazioni Monti e Lottomatica insieme per un nuovo...

Per i 200 anni di Salieri, Falstaff torna...

Basket, Luca Banchi è il nuovo ct dell’Italia:...

Fondazione Aiom, ‘in Campania 35mila nuove diagnosi l’anno,...