News

Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 15 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo contro Alexander Zverev in semifinale, mentre il russo ha battuto Carlos Alcaraz nel penultimo atto del torneo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

La finale di Indian Wells inizierà intorno alle 22 ora italiana. Si tratta del 16° confronto tra i due: Sinner è avanti 8-7 nei precedenti. 

Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Formula 1, oggi il Gp di Cina –...

Amici, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e...

Domenica In, la dedica a Enrica Bonaccorti: oggi...

Verissimo, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e...

Che Tempo Che Fa oggi domenica 15 marzo:...

Oscar 2026, con Alberto Matano su Rai1: orario...

Paralimpiadi Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura:...

Serie A, oggi Como-Roma: orario, probabili formazioni e...

Francia al voto per i sindaci, test per...

Iran, petrolio ‘ostaggio’ dello Stretto di Hormuz: ecco...