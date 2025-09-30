News

Sinner-De Minaur, oggi l’azzurro in semifinale a Pechino – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner a caccia della finale a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 30 settembre, l'australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nella semifinale dell'Atp 500 cinese. Sinner è reduce dalla vittoria contro Fabian Marozsan nei quarti di finale, battuto in due set 6-1, 7-5, mentre nei turni precedenti ha superato Marin Cilic all'esordio e Terence Atmane negli ottavi. Sinner scende in campo per difendere la finale conquistata lo scorso anno, quando proprio a Pechino fu battuto all'ultimo atto da Carlos Alcaraz. In caso di vittoria Sinner sfiderà, nell'ultimo atto del torneo, uno tra lo statunitense Learner Tien e il russo Daniil Medvedev.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Atalanta-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Ucraina, raid russo su Sumy: uccisa famiglia di...

Marche, Meloni ‘incassa’ Acquaroli bis: centrodestra esulta. Ora...

Usa, timori per guerra con la Cina: Pentagono...

Pavarotti, oggi il grande tributo all’Arena di Verona:...

Sinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in...

Fegato, un test per scoprire il rischio di...

Morto Santi Trimboli, volto noto Tgr Calabria e...

Flotilla verso Gaza, Prodi: “Fermatevi, Netanyahu spara”

Scarpinato-Giletti, acceso botta e risposta a ‘Lo stato...