Serie A, oggi Como-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Serie A con Como-Roma. Oggi, domenica 15 marzo, la squadra di Fabregas ospita i giallorossi al Sinigaglia in uno scontro diretto con vista Champions League. I lombardi arrivano dal successo nell’ultimo turno contro il Cagliari, valso l’aggancio al quarto posto (a 58 punti) proprio alla squadra di Gasperini, reduce da una sconfitta contro il Genoa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Como-Roma, in campo alle 18:

COMO (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Como-Roma sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Partita visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.

—

sport

[email protected] (Web Info)