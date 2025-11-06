News

Scoperto a Vienna arsenale legato ad Hamas per possibile attacco in Europa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Le autorità austriache hanno scoperto a Vienna un deposito di armi, legato a tre presunti membri di Hamas arrestati lo scorso ottobre a Berlino. Il servizio di intelligence interna Dsn ha riferito di aver sequestrato cinque pistole e dieci caricatori, precisando che “l’arsenale è riconducibile a strutture dell’organizzazione terroristica Hamas operanti all’estero”.  

Secondo la procura federale tedesca, un cittadino britannico di 39 anni recentemente arrestato a Londra è sospettato di aver preso in consegna le armi appartenenti a uno dei tre indagati, per poi trasferirle e nasconderle in Austria. 

Gli inquirenti tedeschi ritengono che il trasferimento delle armi fosse in preparazione di possibili attentati contro obiettivi israeliani o istituzioni ebraiche in Europa. I tre sospetti arrestati a Berlino – un tedesco di origine libanese di 36 anni, un altro uomo di 43 anni nato in Libano e un tedesco di 44 anni originario della Siria – restano in custodia cautelare.  

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Clash Royale in tilt? I problemi e le...

Ferrari, Leclerc: “Voglio una vittoria e il secondo...

“Bellezza in movimento”, svelata a Verona la cerimonia...

Cristiano Ronaldo e la morte di Jota: “Ho...

Trump parla, malore nello Studio Ovale: un ospite...

NFL sotto choc, Kneeland si spara: morto il...

Africa Green Growth Forum, focus su energia pulita...

Blue economy, l’importanza dei cluster trans-mediterranei

Universitas Mercatorum: “Innovazione e sapere per società più...

Milano, 12enne investito da furgone: è gravissimo