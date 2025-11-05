News

Sciopero in Rai, all’ultimo minuto salta ‘È sempre mezzogiorno’ con Antonella Clerici

(Adnkronos) – La diretta di oggi di ‘È sempre mezzogiorno’ è saltata a causa di uno sciopero indetto dalla Rai. In onda, al posto dell’episodio dello show culinario con Antonella Clerici, oggi 5 novembre è stata trasmessa una puntata ‘speciale’, un ‘best of’ di ricette già trasmesse. 

Slc Cgil Nazionale fa sapere che oltre a non essere stato possibile mandare in onda ‘È sempre Mezzogiorno’, a causa dello sciopero indetto dalla Rsu Slc Cgil di Milano per tutti gli specializzati e le specializzate del Centro di produzione è stata annullata anche ‘Buongiorno Regione’, trasmessa senza lo studio di Milano ‘Buongiorno Italia’, e sono saltati il Tg Sport mattutino e il Tg3 delle 12:00. “Sono gli effetti già tangibili dell’adesione massiccia allo sciopero indetto dalla Rsu Slc Cgil di Milano per tutti gli specializzati e le specializzate del Centro di produzione”m si legge sulla pagina Facebook del sindacato. 

 

