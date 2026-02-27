News

Sanremo, ecco la classifica della terza serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Sono i primi cinque classificati della terza serata di Sanremo 2026 che ha visto esibirsi i restanti 15 Big, dopo i primi 15 della serata di ieri. La classifica provvisoria della serata è stata determinata dal voto congiunto della Giuria delle Radio e del Televoto. La classifica provvisoria risultante ha svelato la Top 5 di serata in ordine casuale. 

Stasera si sono esibiti: Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.  

Ieri sera era toccato a: Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso. E in Top 5 erano entrati Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Svolta meteo, perturbazione atlantica in arrivo: tornano deboli...

Iran-Usa, accordo lontano su nucleare: le condizioni di...

Sanremo, Pausini cigno nero e Irina odalisca: le...

Arisa offre tranquillanti a Carlo Conti… ma è...

Sanremo 2026, doppia Laura Pausini sul palco: l’imitazione...

Ucraina, Santoro: “C’è più democrazia in Russia”

La famiglia di Francesca Albanese fa causa all’amministrazione...

Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia chi è: l’imitatore...

Sanremo 2026, Fru dei The Jackal irrompe (di...

Elettra Lamborghini, scacco matto ai festini di Sanremo:...