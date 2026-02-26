News

Sanremo 2026, ascolti in calo anche per seconda serata: 9 milioni di spettatori e il 59,5% di share

by Adnkronos

(Adnkronos) – Ascolti di nuovo in calo per Sanremo 2026. Sono stati 9.053.000 gli spettatori che ieri mercoledì 25 febbraio hanno visto la seconda serata del festival, con una media del 59,5% di share nella total audience, il quarto più alto dal 1995. 

L’ascolto medio della serata del mercoledì dell’anno scorso, dalle 21.16 all’1.11, fu di 11.800.000 spettatori con il 64.6% di share.  

La prima parte della seconda serata (dalle 21.46 alle 23.34) ha raccolto 11 milioni 531mila telespettatori, pari al 58.2% di share e la seconda (dalle 23.39 all’1.10) ha avuto 5 milioni 947mila con il 62.7% di share.  

Il picco di ascolto in termini di share è stato alle 00:49 con il 66,1% con il bis dell’esibizione di Lillo. In valori assoluti il picco di ascolto è stato alle 21:57 con 13.706.000 spettatori con l’ingresso di Pilar Fogliati. 

L’anno scorso la seconda serata del festival era stata seguita nella prima parte, dalle 21.16 alle 23.28, da 14.900.000 spettatori con il 63,6% di share e nella seconda parte, dalle 23.33 all’1.11, da 7.600.000 spettatori con il 67,2%. 

 

