Sanremo, 11.022.000 spettatori con il 68,8% di share per la finale

(Adnkronos) – Sono stati 11.022.000 gli spettatori medi della finale di Sanremo 2026, con uno share del 68,8%. Carlo Conti supera, in termini di share, la finale 2023, quella del 2022 e quella del 2021.  

L’anno scorso, l’ascolto medio della serata finale fu di 13.427.000 spettatori con il 73,1% di share. Nel 2024 di 14.301.000 spettatori con il 74,1% di share, nel 2023 di 12.256.000 spettatori con il 66% di share, nel 2022 di 13.205.000 spettatori con il 65% di share, nel 2021 di 9.970.000 con il 54,4% di share.  

