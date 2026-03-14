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Sal Da Vinci – Stasera…che sera!, oggi in tv il concerto evento

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(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la riproposizione di ‘Sal Da Vinci – Stasera…che sera!’, il grande concerto evento di Sal Da Vinci, dal palco di Piazza del Plebiscito a Napoli.  

 

Insieme a Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, tra hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono tanti amici e ospiti d’eccezione: Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e altre sorprese.  

Ad arricchire lo show, un’orchestra di 45 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino e un corpo di ballo con coreografie firmate da Ilir Shaqiri.  

 

La regia di ‘Sal Da Vinci – Stasera che sera!’ è affidata a Luigi Antonini, lo show è scritto da Sal Da Vinci, Sergio Rubino e Ciro Villano e prodotto da Vivo Concerti. 

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