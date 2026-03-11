Sal Da Vinci, parla l’avvocato Claps: “Se le critiche diventano offese, agirà legalmente”

(Adnkronos) –

“C’è differenza tra critica alla canzone e offesa personale”. Così Carlo Claps, avvocato e amico di Sal Da Vinci, è intervenuto sulle polemiche degli ultimi giorni che hanno coinvolto il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026 e la canzone portata in gara ‘Per sempre sì’.

Claps, ospite oggi in collegamento con La Volta Buona, ha spiegato le intenzioni del cantautore napoletano: “Se le critiche diventeranno offese ricorreremo a vie legali”. Claps ha voluto chiarire la posizione di Sal Da Vinci: “Lui è sereno, si sta godendo il momento. Lui non vuole agire contro nessuno al momento, però vuole che io monitoro le dichiarazioni per valutare insieme a lui eventuali azioni legali”.

Secondo il legale, alcune affermazioni sarebbero andate oltre la semplice critica artistica, arrivando a colpire l’identità del cantante in quanto napoletano e rappresentante della cultura partenopea: “Si è oltrepassato il limite e c’è stata anche discriminazione in alcune dichiarazioni, su questo noi ci incontreremo per valutare”, ha spiegato.

Claps ha commentato il dietrofront del giornalista Aldo Cazzullo, che aveva definito il brano “adatto ad un matrimonio della camorra”, salvo poi precisare che si trattava di una semplice “battuta”. L’avvocato ha replicato: “Io non sono molto d’accordo su questa interpretazione”.

In collegamento anche il maestro d’orchestra Adriano Pennino, che ha diretto al Festival di Sanremo 2026. Sulle dichiarazioni rilasciate da Eros Ramazzotti che ha giudicato il brano di Sal Da Vinci “Non male, ma l’arrangiamento è retrò, non ci rappresenta all’Eurovision”. Il maestro ha spiegato: “L’arrangiamento è stato fatto per quella canzone e per la sua composizione, non abbiamo voluto rovinare la canzone originale. Il pezzo è fantastico fatto in quel modo. Io comunque tutta questa modernità non la sento in giro”.

