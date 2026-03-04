Roma, scontro fra tram sulla ferrovia Termini-Centocelle: non ci sono feriti

(Adnkronos) – Uno scontro fra due tram si è verificato oggi 4 marzo a Roma, alle 11.15 all’altezza di Ponte Casilino, sulla ferrovia Termini-Centocelle. “Non è un buon momento per i tram – commenta all’Adnkronos Andrea Castano, del blog Odissea quotidiana – L’impatto è avvenuto precisamente sulla tratta a binario compenetrato, dove i treni delle due direzioni circolano per circa 50 metri alternandosi nel poco spazio disponibile. Non è chiaro perché due treni in direzione opposta si trovassero allo stesso tempo nella sezione. La sicurezza d’esercizio è di norma regolata da un sistema di blocco automatico – ricorda – che rileva il passaggio dei mezzi all’entrata e all’uscita del binario compenetrato, impedendo a più treni di impegnare la tratta. Le indagini dovranno chiarire se si sia verificato un guasto di uno dei sistemi di sicurezza di bordo o di terra o se si è trattato di un errore umano”. Non risultano persone ferite e il servizio, interrotto, è sostituito dalla linea 105 attualmente potenziata.

“Durante il regolare esercizio della ferrotranvia Roma-Centocelle, nel tratto che precede il binario unico compreso tra Ponte Casilino e poco prima di Piazzale Labicano, normalmente percorso con circolazione a senso unico alternato, due convogli circolanti in direzioni opposte sono venuti in contatto sulla fiancata laterale – riferisce una nota dell’Atac – Le cause dell’evento sono in corso di accertamento. A tal fine è stata prontamente istituita un’apposita commissione tecnica incaricata di effettuare le verifiche e gli approfondimenti necessari”.

“Tutti i passeggeri presenti a bordo dei convogli sono stati ordinatamente evacuati, senza che si registrassero feriti, e successivamente instradati verso il servizio di trasporto pubblico di superficie. Sono attualmente in corso le operazioni tecniche di ripristino della linea. La ferrovia Roma–Giardinetti rappresenta l’unico tratto ancora attivo dell’ex linea extraurbana Roma–Fiuggi–Alatri–Frosinone. La linea, oggi marginale nel sistema di trasporto pubblico romano – conclude la nota – sarà al centro di completa ricostruzione e ammodernamento e trasformazione in tranvia moderna nell’ambito della realizzazione della nuova tranvia TTV, Termini Tor Vergata”.

