News

Riforma della giustizia, Forza Italia festeggia in piazza con maxi foto di Berlusconi: “Vittoria storica”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un maxi striscione con il volto di Silvio Berlusconi. Così Forza Italia ha festeggiato oggi in piazza l'approvazione in Senato del ddl sulla riforma della giustizia con la separazione delle carriere dei magistrati. 'Grazie a Forza Italia una giustizia giusta', recita lo striscione esposto in piazza Navona dalla delegazione azzurra guidata dai capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri. "E’ una vittoria storica”, dice, megafono alla mano, il viceministro della Giustizia Paolo Sisto. Berlusconi "ci guarda da lassù", dice la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Giustizia giusta per l’Italia", grida il leader dei giovani azzurrini Simone Leoni. Oltre a un maxi striscione con il volto di Berlusconi, Forza Italia ha portato in piazza anche una foto, più piccola e in bianco e nero, di Enzo Tortora. Tra i manifestanti anche alcune vittime di errori giudiziari. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Arianna David: “Calvario dopo operazione al seno, sono...

Burioni lascia i social: “Dopo 10 anni tempo...

“Barbara d’Urso non mi saluta”, la stoccata di...

The Adecco Group lancia ‘Talent House’, members club...

Real Madrid e Superlega contro Uefa, chiesti danni...

L’Aquila, spiava gli affittuari con mini webcam nascoste...

Vicenzaoro january 2026, community internazionale si ritrova nella...

Bce mantiene tassi fermi: “Economia Eurozona continua a...

Libri, con ‘Dai forma al tuo talento’ viaggio...

Ue-Mercosur, Prandini: “Molto preoccupati, non c’è clausola salvaguardia...