News

Richiesta arresto per Cuffaro: indagato carabiniere ‘talpa’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Si allunga l’elenco di indagati nell’ambito della inchiesta della Procura di Palermo sugli appalti pilotati nella Sanità che vedono coinvolte 18 persone tra cui l’ex Governatore Totò Cuffaro, per il quale i pm hanno chiesto gli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti un carabiniere sarebbe stato una ‘talpa’ di Cuffaro. Si tratta del tenente colonnello dei carabinieri, Stefano Palminteri, iscritto nel registro degli indagati. Il carabiniere, che prestava servizio alla Legione come capo sezione operazioni e informazioni e da qualche tempo è stato spostato in altro servizio, è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio. Avrebbe rivelato delle notizie coperte dal segreto istruttorio.  

 

Per Palminteri la Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari. “In violazione dei doveri inerenti alla propria funzione rivelava notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete e in particolare allertava Cuffaro e Pace (il deputato regionale della Dc, pure lui indagato) dell’esistenza di indagini che avrebbero potuto riguardarli”, scrivono gli inquirenti.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Investito da auto pirata, morto 86enne a Milano

Influenza, Sanofi: “Vaccino ad alto dosaggio superiore nel...

Giallo in Veneto, due maratoneti della stessa squadra...

Cancro prostata metastatico, esperti: “Gestione integrata e multidisciplinare”

Almasri arrestato a Tripoli: “Torturò detenuti causando la...

Università Link, presentato ‘Lost in Link’, il videogioco...

Pg Sava: “Pensiero Piersanti Mattarella molto attuale”

Orsi all’attacco in Giappone, dopo 12 morti e...

Ia, Museimpresa organizza con Barilla il seminario residenziale...

Sinner torna in versione papero su ‘Topolino’, l’omaggio...