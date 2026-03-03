Pistoia, arrestato 50enne: migliaia di file pedopornografici sui suoi dispositivi

(Adnkronos) – La polizia ha arrestato un 50enne di Pistoia trovato in possesso di migliaia di file di natura pedopornografica realizzati con il coinvolgimento di minori. L’indagine è scaturita da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, struttura incardinata nel Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. Gli approfondimenti investigativi sono stati condotti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Firenze, che ha individuato sulla rete Internet attività di upload di materiale illecito raffigurante minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni.

Attraverso complesse attività tecniche e accertamenti informatici, gli investigatori sono riusciti a risalire all’account sospetto, riconducendolo al 50enne pistoiese. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Firenze ha emesso un decreto di perquisizione domiciliare e informatica.

Nel corso dell’operazione, eseguita con il supporto del personale specializzato di Firenze e Pistoia, sono stati sequestrati diversi dispositivi informatici in uso all’indagato. Dall’analisi preliminare del materiale contenuto nei supporti digitali sono emersi migliaia di file multimediali raffiguranti minori ritratti nudi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Il rinvenimento del materiale ha determinato l’arresto in flagranza del 50enne.

