Piogge, temporali e nuove nevicate in arrivo: il meteo del weekend

(Adnkronos) – Meteo, si cambia nel weekend del 14-15 marzo. “Tra venerdì notte e sabato mattina” dice all’Adnkronos Federico Brescia, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, “è previsto un aumento dell’instabilità con piogge e temporali su gran parte del Nord, lungo la dorsale appenninica e in Sicilia, e nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali”. 

 

Sabato sera i fenomeni tenderanno a esaurirsi, aprendo la strada a una domenica più tranquilla al Nord, mentre le isole maggiori resteranno instabili. “Tuttavia, il Centro-Sud continuerà a fare i conti con residui disturbi pomeridiani lungo l’Appennino” sottolinea il meteorologo. “Questa tregua domenicale sarà però solo temporanea” avverte Brescia. Le temperature rimarranno miti fino a martedì 17, conclude l’esperto, “quando si prevede una rinfrescata con valori più consoni al periodo”. 

