Penny Italia rinnova l’impegno per diversità e inclusione

(Adnkronos) – Anche quest’anno Penny Italia, parte del Gruppo Rewe, sarà l’unico retailer sponsor ufficiale del Milano Pride e del Pride Sports Milano, rinnovando con convinzione il proprio impegno a favore della diversità, dell’equità e dell’inclusione. Primo brand a compiere questo coraggioso passo già lo scorso anno, Penny torna con il forte messaggio lanciato con la campagna 'E' il tuo turno'; l’azienda sceglie di proseguire lungo un percorso fatto di scelte chiare e coerenti, perché prendere posizione oggi non è solo un atto di responsabilità, ma un dovere. Il claim 'E' il tuo turno' è infatti un invito diretto a ciascuno – collaboratori, clienti e stakeholder – a uscire dall’indifferenza e ad agire concretamente nel riconoscere la diversità di ciascuno come un valore inalienabile per tutti. L’azienda parteciperà con un suo carro alla parata Milano Pride del 28 giugno a conferma di un percorso che Penny ha deciso di intraprendere con coerenza, credibilità e determinazione. Un impegno che non si esaurisce con la parata, ma che si riflette ogni giorno nella cultura aziendale e nelle scelte concrete che riguardano le proprie persone, i fornitori, i clienti e il territorio. Essere presenti anche quest’anno significa ribadire, con forza e senza ambiguità, da che parte si sceglie di stare rispetto all’inclusione, e questo per Penny rappresenta innanzi tutto un fatto umano ed etico, oltre la politica, oltre ogni possibile strumentalizzazione. In occasione di Pride Sports Milano poi, che si terrà il week-end del 21 e 22 giugno presso l’Arco della Pace, Penny si metterà in gioco anche sul campo, con tre squadre composte dalle proprie persone: una di calcio femminile, una di calcio maschile e una di volley. "Come per lo scorso anno -ci conferma Marcello Caldarella, communications manager Penny- la nostra partecipazione e sostegno agli eventi Milano Pride 2025 saranno un momento certo di festa, ma in cui abbiamo scelto di esserci con forte senso di responsabilità soprattutto per confermare il pieno sostegno dell’azienda ad un approccio inclusivo, egualitario e che veda nella diversità una naturale ricchezza, nella società così come lo è per la vita". —[email protected] (Web Info)