News

Paolo Mendico suicida a 14 anni, indagati 4 compagni di classe per stalking

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Quattro compagni di classe di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano suicidatosi a 14anni l’11 settembre scorso, sono stati iscritti sul registro degli indagati per stalking dalla Procura dei Minori. Lo riporta il Messaggero.  

Secondo il capo di imputazione provvisorio, i quattro ragazzini che frequentavano la classe della vittima lo avrebbero preso di mira per un lungo periodo di tempo “con condotte reiterate consistenti in insulti, offese e minacce”, provocando in Paolo “un perdurante e grave stato di ansia, costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita”. Lo prendevano in giro chiamandolo “Paoletta” o “Nino D’Angelo” per i suoi lunghi capelli biondi.  

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

“Stai bene?”, la Top Gun americana precipita in...

Futuro nazionale, Vannacci smentisce Corona: “Mai chiamato per...

Salute, oculista Mularoni: “Sempre più persone conoscono tecnologia...

La Ruota della Fortuna non va in onda...

Iran, Cacciari e l’analisi in tv: “Verso terza...

Pistoia, arrestato 50enne: migliaia di file pedopornografici sui...

Attacco all’Iran, prezzi petrolio salgono ancora. Borse aprono...

Sinner all’Atp Indian Wells, il sorteggio e il...

Iran, terremoto di magnitudo 4.4 nel sud

Carabiniera travolta a un posto di blocco a...