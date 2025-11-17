News

Ostia, 60enne si cosparge di alcol e prova a darsi fuoco: ricoverata al Grassi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una donna di 60 anni di origine egiziana si è cosparsa di alcol e ha minacciato di darsi fuoco con un accendino. E’ accaduto alle 14.45 di oggi a Ostia, all’incrocio tra via Costanzo Casana e Via Arduino Forgiarini. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è stato un passante a toglierle l’accendino che aveva in mano, scongiurando così più gravi conseguenze. Sul posto sono giunti i carabinieri e i poliziotti del distretto Lido. La donna è stata poi portata in codice rosso psichiatrico all’ospedale G. B. Grassi di Ostia.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Carlo Verdone sindaco di Roma, la giornata finisce...

Al Centro Studi Americani di Roma l’evento ‘Il...

Alice ed Ellen Kessler “avevano scelto la data...

Farmaci, Olivotto (UniFi): “Mavacamten riduce ostruzione cardiomiopatia ipertrofica”

Università, domani i primi laureati in Infermieristica della...

Belve, Eva Herzigova: “Con DiCaprio? C’è stato un...

Lma, Ascione (Daiichi Sankyo): “Quizartinib riduce del 22%...

Violenza sulle donne, Meloni lancia ‘Corri Libera’: “Iniziativa...

Una statua per Sinner? Il sindaco di Sesto...

Morte insieme le gemelle Kessler: da Mara Venier...