Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann non risponde al gip nel primo interrogatorio

(Adnkronos) – Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda trovate morte a Villa Pamphili a Roma lo scorso 7 giugno, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'atto si è svolto davanti al gip, alla presenza del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e del pm Antonio Verdi titolari dell'inchiesta, nel carcere di Rebibbia dove l'americano è detenuto dopo essere stato estradato dalla Grecia. Il 46enne americano, che nello scalo romano di Ciampino ha dato in escandescenze minacciando di denunciare tutti, è da venerdì a Roma. Appena arrivato ha detto di sentirsi male. Dopo essere stato visitato dai medici del policlinico di Tor Vergata, lo hanno dimesso perché non hanno riscontrato problematiche di salute. L'uomo a questo punto, dopo un passaggio a Ciampino per completare la notifica dell'arresto, è stato portato in carcere a Rebibbia.