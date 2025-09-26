News

“Netanyahu criminale pazzo”: lo striscione al Nuovo Sacher, il cinema di Nanni Moretti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Nanni Moretti torna a prendere posizione contro la politica del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. All'ingresso del cinema Nuovo Sacher a Roma – sala di proprietà del regista e attore – è affisso uno striscione rosso con la scritta bianca "Netanyahu criminale pazzo", che Moretti ha voluto esporre in segno di protesta, come confermano dal cinema romano.  Non è la prima volta che il cineasta si espone contro ciò che sta accadendo a Gaza. Lo scorso maggio, ha condiviso sui social un post con la foto di Netanyahu e la scritta: "Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?".  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ilaria Salis, Tajani: “Voteremo per revoca immunità”

Imperia, ragazzo senza braccia prende la patente guidando...

Cooperante detenuto in Venezuela, Meloni alla madre di...

Proger, Lombardi: “Clima è cambiato, non c’è più...

Ceribelli (Movi): “Per diabete tipo 1 innovazioni che...

Pediatra Rabbone: “Con Aid risultati eccezionali in controllo...

Diabetologa Irace: “Bene sistema che si adatta a...

Jerry Calà: “Mara Venier? Mi ha tenuto con...

Dazi su farmaci, mobili e camion: gli annunci...

Comuni, ‘Anci Lazio Training Camp 2025’: istituzioni e...