Napoli-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Big match al Maradona. Oggi, domenica 15 febbraio, il Napoli ospita la Roma – in diretta tv e streaming – nella 25esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como, vittorioso ai calci di rigore, mentre nell’ultimo turno di campionato hanno vinto 3-2 nella trasferta del Ferraris contro il Genoa. I giallorossi invece hanno battuto il Cagliari 2-0 all’Olimpico. 

 

La sfida tra Napoli e Roma è in programma oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini 

 

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

