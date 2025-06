Musk chiama Trump e si scusa: “Ho esagerato”. Il tycoon: “L’ho apprezzato”

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump ha ricevuto una telefonata da Elon Musk nella serata di lunedì scorso, a seguito della quale il miliardario sudafricano ha espresso pubblicamente il suo rammarico per gli attacchi, rivolti al capo della Casa Bianca, durante la lite pubblica della scorsa settimana. Lo ha rivelato il New York Times, citando tre persone informate sulla telefonata. Il contatto tra Musk e Trump – secondo due delle fonti – è avvenuto dopo che venerdì il proprietario di X, Tesla e SpaceX aveva avuto un colloquio privato con il vicepresidente, Jd Vance, e il capo dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles, con l'obiettivo di arrivare a una tregua con il tycoon. I colloqui hanno aperto la strada al messaggio via social che Musk ha pubblicato stamane e in cui ha espresso rammarico per alcuni post sul presidente che, ha ammesso, "sono andati troppo oltre". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha "apprezzato" il rammarico espresso da Elon Musk per alcune delle critiche mosse al capo della Casa Bianca durante il loro acceso scontro pubblico. "Il presidente ha preso atto della dichiarazione rilasciata da Elon questa mattina e l'ha apprezzata", conclude Leavitt, aggiungendo che finora non è stato dato credito alla minaccia di Trump di porre fine ad alcuni contratti governativi di Musk. —internazionale/[email protected] (Web Info)