Musetti, gli auguri alla fidanzata Veronica: il messaggio social

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti fa gli auguri alla sua compagna, Veronica Confalonieri. Il tennista azzurro, reduce dalla delusione di Wimbledon 2025, torneo dove è stato eliminato al primo turno perdendo in quattro set con il georgiano Nikoloz Basilashvili, ha voluto omaggiare oggi, martedì 15 luglio, la fidanzata dedicandole una bella storia sul proprio profilo Instagram. "Auguri amore mio", ha scritto Musetti, condendo il messaggio con alcuni cuori, "miglior mamma e compagna che potessi desiderare". La descrizione fa da cornice a un collage di foto della coppia, ritratta al mare, in teneri abbracci e persino a un concerto dei Coldplay. Veronica Confalonieri è nata a Sanremo e ha 22 anni. Lavora nel mondo del design, e dopo essersi laureata allo Ied, l’Istituto Europeo di Design, si è specializzata in grafica, venendo assunta, nel 2019, da Sky. La sua prima passione però è sempre stato lo sport e il tennis in particolare. Proprio grazie alla racchetta Veronica ha conosciuto Musetti, compagno da quattro anni. La sorella Valentina Confalonieri, oggi allenatrice, ha giocato per anni e sui campi ha incontrato il tennista Gianluca Mager, numero 436 del ranking Atp, con cui è sposata. Attraverso amicizie in comune Veronica ha conosciuto Musetti e proprio lo scorso anno, nel marzo del 2024, la coppia ha festeggiato la nascita del figlio Ludovico. Nonostante non fosse una gravidanza pianificata, è stata proprio Veronica a rivelare in varie interviste di come l’arrivo di Ludovico abbia stretto ancora di più il loro legame e fatto maturare Lorenzo. —[email protected] (Web Info)