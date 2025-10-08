News

Musetti-Auger Aliassime, l’azzurro in campo negli ottavi di Shanghai – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo a Shanghai. Oggi, mercoledì 8 ottobre, l'azzurro affronta il canadese Felix Auger Aliassime – in diretta tv e streaming – negli ottavi del Masters 1000 cinese, che ha visto il ritiro, nel turno precedente, di Jannik Sinner. Il toscano arriva dal convincente successo nel derby contro Luciano Darderi, mentre il suo avversario ha eliminato l'olandese Jesper de Jong nel terzo turno.  La sfida vale doppio, perché mette in palio un posto nei quarti e punti pesantissimi in ottica qualificazione alle Atp Finals di Torino: Musetti è al momento ottavo nella race, il canadese lo segue a ruota (dal decimo posto sale al nono visto l'infortunio di Draper).  In caso di passaggio del turno, ai quarti di finale di Shanghai Musetti sfiderebbe il francese Arthur Rinderknech, vincente contro il ceco Jiri Lehecka.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Il 50% dei malati di cancro allo stomaco...

Garlasco, procura Pavia contesta Lovati: “Falsità, inchiesta nata...

Il figlio di Liliana Segre contro Francesca Albanese:...

Emis Killa fa una donazione a una bimba...

Gruppo Rekeep, acquisisce il 65% della società francese...

Maltempo, da Bper plafond di 50 milioni a...

Alessandro Borghese confessa: “Ho un figlio 19enne ma...

Dolly Parton non sta bene, l’appello della sorella:...

Francesca Pascale: “Spiavo il cellulare di Berlusconi, volevo...

Cristiano Ronaldo, patrimonio record: è il primo calciatore...