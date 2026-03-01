News

MotoGp Thailandia, vince Bezzecchi e Marquez si ritira

Vittoria di Marco Bezzecchi nel Gran Premio di MotoGP in Thailandia nel primo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota dell’Aprilia ha dominato la gara, disputata sul circuito di Buriram, dalla pole position fino alla bandiera a scacchi oggi 1 marzo. 

Giornata nera per Marc Marquez. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, è stato il ritiro del campione del ha dovuto abbandonare la gara a causa di un problema alla ruota posteriore della sua Ducati. Marquez, che partiva dalla seconda posizione in griglia, ha alzato bandiera bianca come il fratello Alex, out dopo una caduta. Delusione anche per Pecco Bagnaia. 

Alle spalle di Bezzecchi si sono piazzati Pedro Acosta e Raul Fernandez, rispettivamente su KTM e Trackhouse. Acosta è stato il più veloce dei due e ha preceduto Fernandez sul traguardo per pochi secondi. Questo risultato consente ad Acosta, vincitore nella Sprint, di prendere il comando del Mondiale. 

La corsa è stata anche segnata dal ritorno di Jorge Martin, campione del mondo 2024, che ha chiuso al quarto posto dopo una stagione difficile segnata dagli infortuni. 

