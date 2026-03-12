News

Morte Enrica Bonaccorti, Bassetti: “Lei come mia madre portata via da tumore bastardo”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Enrica Bonaccorti è morta. Come gia avevano fatto, tra gli altri, Gianluca Vialli e Eleonora Giorgi ha affrontato, con grandissima dignità, un tumore al pancreas con chemioterapia e radioterapia, aggiornando il pubblico sul suo percorso di cura. Anche la mia mamma ci è stata portata via da questo tumore che è davvero subdolo e bastardo”. Così su Instagram l’infettivologo Matteo Bassetti ricorda la conduttrice tv scomparasa oggi a 76 anni per un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso anno. 

“E’ un tumore aggressivo, spesso asintomatico nelle fasi iniziali, rendendo difficile la diagnosi precoce. I sintomi comuni in fase avanzata includono dolore addominale che si irradia alla schiena, ittero (pelle/occhi gialli), perdita di peso inspiegabile, nausea e diabete di nuova insorgenza. Far diventare pop e non nascondere la malattia, come ha fatto la Bonaccorti, mi auguro che serva per fare ancora di più sulla prevenzione e sulla cura di questo tumore, davvero ‘bastardo’. Grazie Enrica. Buon viaggio. Riposa in pace”, conclude l’infettivologo. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Università, Aurigemma (Regione Lazio): “Campus visivo garantisce diritto...

Università, Rendina (EssilorLuxottica): “Campus visivo, programma sanitario e...

Università, Nucci (Tor Vergata): “Vista studenti sotto controllo...

BeGreat a Let Expo, a Verona il talento...

Roma, operai trovano ossa umane durante lavori di...

Violenza sulle donne, Urraro: “Prevenzione culturale passo fondamentale...

Violenza sulle donne, UniMarconi e Fond. DoppiaDifesa presentano...

Cancro prostata, nuovi dati su efficacia radiofarmaco in...

Gic 2026, filiera del calcestruzzo guarda al futuro...

Bobo Vieri in ospedale, come sta dopo l’intervento...