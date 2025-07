Mirabilandia festeggia 33 anni con Damante

(Adnkronos) – Una notte speciale attende gli amanti della musica e del divertimento adrenalinico: sabato 26 luglio, Mirabilandia festeggia il suo 33° compleanno in collaborazione con MTV e l'attesissimo DJ set di Damante, tra i più noti DJ del panorama italiano. Per celebrare questo importante traguardo, il parco prolungherà l’apertura fino all’1 di notte, offrendo ai visitatori l'occasione di vivere l’adrenalina delle attrazioni anche in notturna, in un’atmosfera completamente nuova, dove musica, luci e divertimento si fondono per dare vita a un’esperienza memorabile. La serata si aprirà alle ore 22:00 con deejay set e show case organizzati in collaborazione con Esse Magazine: sul palco si alterneranno Dj Salif, che animerà la serata con musiche che spaziano tra hip hop e reggaeton e il cantante Abby 6ix, uno degli artisti più seguiti e rispettati della nuova scena rap italiana. A partire dalle 23:30, dalla sua consolle, Damante animerà la notte con un mix di sonorità energiche e le sue hit più amate, trasformando Mirabilandia in una grande festa sotto le stelle. "Far divertire e sognare i nostri ospiti è il modo più bello di festeggiare il nostro compleanno. In questi anni abbiamo accompagnato generazioni tra sorrisi, adrenalina e ricordi che durano nel tempo – commenta Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia – I bambini degli anni ’90 oggi tornano al parco con i propri figli, segno che Mirabilandia è rimasta nel cuore di molti. Continuiamo a rinnovarci per offrire esperienze capaci di coinvolgere tutti: famiglie, ragazzi e adulti, perché ognuno possa vivere il parco in modo unico e continuare a collezionare ricordi.” “Essere al fianco di Mirabilandia in occasione del suo trentatreesimo compleanno è per noi un grande privilegio e motivo di orgoglio. Questa serata è l’occasione perfetta per festeggiare non solo il Parco divertimenti più grande d’Italia con la musica di MTV, ma anche il recente debutto di Nickelodeon Land, l’area tematica dedicata ai più piccoli, inaugurata ad aprile, che rispecchia perfettamente lo spirito di divertimento, fantasia e avventura che ci unisce” ha dichiarato Manuela Vagnetti, AdSales Director in Paramount. L’evento è incluso nel biglietto di ingresso a Mirabilandia e sarà anche un’occasione straordinaria per godere fino a tarda notte del divertimento delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma. A partire dalle 17.00 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco – evento incluso – da soli €14,90. —[email protected] (Web Info)