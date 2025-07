Los Angeles, esplosione in centro addestramento polizia: almeno tre morti

(Adnkronos) –

Almeno tre persone sono rimaste uccise in un’esplosione avvenuta al Biscailuz Training Center dello sceriffo della contea di Los Angeles, secondo fonti delle forze dell’ordine. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 7:30 di mattina (16.30 italiane) presso la struttura situata su Eastern Avenue, sede del reparto speciale d’intervento e dell’unità artificieri. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la causa dell’incidente, che al momento resta sconosciuta. Secondo quanto riferito al Los Angeles Times, l’esplosione si sarebbe verificata mentre la squadra artificieri stava spostando degli esplosivi. Il procuratore generale Pam Bondi ha scritto su X che "sembra esserci stato un orribile incidente che ha ucciso almeno tre persone in una struttura di addestramento delle forze dell’ordine", aggiungendo che sono in corso accertamenti. Anche il governatore della California, Gavin Newsom, è stato informato e sta "monitorando da vicino la situazione". Secondo vari media statunitensi, tra cui Fox News, le vittime sarebbero almeno tre vice-sceriffi. —internazionale/[email protected] (Web Info)