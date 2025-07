Lo stupore di George, le urla di William e i sorrisi di Kate: la finale di Wimbledon dei reali

(Adnkronos) –

Tra gli ospiti d'onore che hanno assistito alla finale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz c'erano anche i reali d'Inghilterra. Il principe William, la principessa Kate Middleton e i figli, George (12 anni) e Charlotte (10 anni). Dal Royal Box del Centre Court, in compagnia del re di Spagna, ovviamente primo tifoso di Alcaraz, i reali si sono goduti la partita lasciandosi andare a sorrisi, applausi e reazioni di stupore di fronte ai colpi de due migliori tennisti al mondo, ranking alla mano. Le telecamere hanno più volte ripreso William, Kate e i figli durante il match, immortalando anche qualche reazione 'scomposta', persino per loro. A catturare la loro attenzione, in particolare, è stato il punto, spettacolare, con cui Alcaraz ha vinto il primo set 6-4, prima che partisse la rimonta di Sinner. Mentre la pallina si spostava da una parte all'altra del campo, gli occhi dei reali, nascosti da occhiali da sole, erano fissi sui due protagonisti. Quando Alcaraz sforna la corta di rovescio che chiude il set, il giovane principe George sgrana gli occhi e apre la bocca in segno di stupore, proprio come la sorella Charlotte. Poi, mentre Alcaraz esulta portandosi una mano all'orecchio, William si alza dalla sedia per applaudire e lancia anche un urlo, mentre Kate allarga il sorriso sciogliendosi, anche lei, in un convinto applauso. Proprio Kate Middleton è tornata sul Centre Court dopo che, il giorno prima, aveva anche alla finale femminile tra la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek, vincitrice del torneo. La principessa del Galles, moglie del principe ed erede al trono William, nel ruolo di patrona del torneo, ha poi consegnato il trofeo a Jannik Sinner, che ha intrattenuto con i reali anche un simpatico siparietto dopo la partita, regalando alcune palline firmate a George e Charlotte.