(Adnkronos) – Una donna di 53 anni, Teresa Sommario, è stata uccisa in casa a Racale, in provincia di Lecce, dal figlio che l'ha colpita con una accetta. Il giovane, 21enne, è stato bloccato per strada dai Carabinieri e portato in caserma per l'interrogatorio. Un passante ha segnalato la sua presenza ai militari. La vittima era nata in Germania. Fatali le ferite alla testa. Sul posto i Carabinieri di Casarano e del Nucleo investigativo del Comando provinciale. —[email protected] (Web Info)