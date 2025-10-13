News

Iva Zanicchi, l’incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Piccolo incidente per Iva Zanicchi al termine del concerto che ha tenuto a Noci – in provincia di Bari – lo scorso 10 ottobre, in occasione della tradizionale festa d’autunno.  La cantante dopo l'esibizione si è avvicinata al pubblico per salutare i fan, ma qualcosa l'ha fatta inciampare ed è caduta a terra. Il momento è stato ripreso in un video diventato virale sui social e condiviso su Instagram da ‘Radiobari’.   Fortunatamente, l'artista è stata immediatamente soccorsa dalle forze dell'ordine presenti sul posto che l’hanno aiutata a rialzarsi. Nessuna conseguenza grave per Zanicchi che non ha risparmiato sorrisi e abbracci ai fan presenti.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Meloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è...

Gaza, liberati gli ultimi ostaggi israeliani in vita:...

Trump arrivato alla Knesset. A Netanyahu e Herzog:...

Ucraina: “Blackout dopo attacchi Russia”. Trump: “Potrei dare...

Ragazzo ucciso a Palermo, prima notte in carcere...

Il genio ribelle di Ivan Graziani in un...

Trump arriva in Israele, un enorme ‘grazie’ sulla...

Italia divisa in due tra anticiclone e un...

Inps, Minerva: “Benefici per aziende che entrano in...

Innovazione, informatico Sperduti: “Ai sempre più presente in...