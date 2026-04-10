Isee 2026 e mutuo prima casa, come funziona: requisiti e agevolazioni

(Adnkronos) –

Comprare la prima casa con un mutuo Consap con garanzia statale, che può coprire fino al 100% con tassi ridotti e condizioni più vantaggiose rispetto ai mutui tradizionali. In questo caso l’Isee, che misura la situazione economica e permette di accedere a numerose agevolazioni, è un parametro fondamentale per poter fare domanda.

L’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) serve a determinare la situazione economica per stabilire a quali sconti, contributi o mutui agevolati puoi avere accesso. In particolare, le agevolazioni Isee permettono di: ottenere riduzioni sulle tasse per i servizi educativi; ottenere riduzioni per l’assistenza sanitaria; ottenere sconti sulle bollette; ottenere sconti per gli abbonamenti ai mezzi pubblici; richiedere l’assegno unico per le famiglie con figli a carico; richiedere agevolazioni per ottenere mutui fino al 100% con tassi ridotti ricorda Alessandro Carlini di Immobiliare.it Mutui.

Il valore dell’Isee non dipende da un singolo elemento, bensì da diversi fattori che descrivono la situazione economica del tuo nucleo familiare. Tra questi ci sono: i redditi di tutti i componenti; il saldo e la giacenza media dei conti correnti; il patrimonio immobiliare, come case, terreni o altri beni di proprietà; le entrate extra (ad esempio derivanti da affitti, investimenti o azioni); situazioni particolari, come la presenza di persone con disabilità o di più figli a carico. In pratica, l’Isee cerca di fornire un quadro completo delle tue possibilità economiche.

Per calcolare l’Isee, ci si può rivolgere a diversi enti o utilizzare determinati servizi: per calcolarlo fisicamente, ci si può rivolgere a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a un commercialista; se preferisci calcolarlo online, puoi farlo in autonomia tramite il Portale Unico messo a disposizione dall’Inps. Per calcolare l’Iseeè fondamentale preparare in anticipo tutta la documentazione che attesta i redditi e il patrimonio (sia immobiliare che finanziario) di ogni membro della famiglia.

Nel 2026 sono state introdotte alcune novità nel calcolo dell’Isee che riguardano alcune agevolazioni dell’Inps. Grazie a queste modifiche, alcune famiglie possono ottenere bonus e contributi più alti per quanto riguarda: l’Assegno di inclusione (Adi); il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl); l’Assegno unico e universale per figli a carico; il Bonus asilo nido; il Bonus nuovi nati. I bonus sui mutui, invece, non hanno subito modifiche.

Il calcolo dell’Isee può essere fatto dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il tempo necessario per richiederlo dipende dalla modalità scelta per ottenerlo: se procedi online puoi farlo in circa un’ora, grazie alla dichiarazione precompilata (che dovrai completare autonomamente); se decidi di procedere tramite un Caf (o tramite commercialisti privati) potrai ottenerlo in circa 5/10 giorni lavorativi. L’Isee prende in considerazione i redditi generati nei due anni precedenti a quello della dichiarazione. Quindi per calcolare l’Isee per il 2026 si fa riferimento ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2024.

L’Isee è un indicatore fondamentale per accedere al mutuo Consap. Si tratta di un mutuo con garanzia statale pensato per alcune categorie specifiche (come, ad esempio, giovani under 36 e famiglie numerose) che rispettano determinati limiti Isee. Con questa soluzione, puoi ottenere fino al 100% di mutuo con tassi più bassi e condizioni più favorevoli rispetto ai mutui tradizionali. L’importo massimo richiedibile è 250.000 euro e la richiesta può essere effettuata entro il 31 dicembre 2027. Per accedere al Mutuo Consap, è necessario rispettare specifici limiti Isee in base alla categoria di appartenenza.

L’Isee per l’accesso al mutuo Consap deve essere inferiore a 40.000 euro per: giovani under 36 anni; coppie conviventi o sposate da almeno due anni; famiglie monogenitoriali con almeno un figlio minore; famiglie con tre figli di età inferiore a 21 anni; residenti in alloggi popolari. Per queste categorie, la garanzia statale può coprire fino all’80% del valore del mutuo.

Isee inferiore a 45.000 euro. Possono accedere a questa fascia le famiglie con quattro figli di età inferiore a 21 anni. In questo caso, la garanzia statale arriva fino all’85% del mutuo. Isee inferiore a 50.000 euro: rientrano in questa fascia le famiglie con cinque o più figli di età inferiore a 21 anni. Per loro, la garanzia statale copre fino al 90% del mutuo.

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