Iran, Trump: “Non ha mai voluto realmente accordo”

by Adnkronos
(Adnkronos) – L’Iran “non ha mai realmente voluto un’intesa” secondo il presidente Usa. All’emittente israeliana Channel 12, Donald Trump a qualche ora dall’attacco congiunto con Israele ha affermato che Teheran “si è avvicinato più volte a un accordo per poi tirarsi indietro”, portandolo a concludere che “non ha mai realmente voluto un’intesa”. 

Trump ha affermato di aver chiesto al suo team di analizzare le azioni iraniane degli ultimi 25 anni, sostenendo che “ogni mese facevano qualcosa di negativo – facevano esplodere qualcosa e uccidevano qualcuno”. Secondo il presidente, senza il raid di giugno ‘Operation Midnight Hammer’, “l’Iran avrebbe già armi nucleari”. 

Il presidente usa ha inoltre confermato di aver avuto una “buona telefonata” con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, aggiungendo che “siamo sulla stessa lunghezza d’onda”. E ha spiegato di avere “diverse vie d’uscita”: prolungare la campagna e “prendere il controllo di tutto”, oppure concluderla in pochi giorni avvertendo Teheran di non ricostruire, osservando che una ripresa “richiederebbe loro anni”. 

 

