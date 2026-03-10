News

Iran: “Negoziati con Usa non all’ordine del giorno, attacchi finché necessario”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che il suo Paese è pronto a continuare gli attacchi finché sarà necessario e ha escluso i colloqui dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che la guerra con l’Iran finirà “molto presto”.  

 

Abbas Araghchi ha dichiarato all’emittente statunitense PBS News che il suo Paese è pronto a continuare gli attacchi missilistici e che i negoziati con gli Stati Uniti non sono più all’ordine del giorno. 

internazionale/esteri

