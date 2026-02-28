Iran, Israele: “Abbiamo lanciato attacco preventivo”

(Adnkronos) – Due colonne di fumo nero si vedono nel cielo della capitale iraniana, Teheran. Lo riferisce l’agenzia Afp. “Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele”, ha annunciato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, come riporta il Times of Israel. Katz ha reso noto di aver dichiarato “uno stato d’emergenza immediato in tutto il Paese”. In Israele risuonano le sirene.

