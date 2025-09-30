News

Inter-Slavia Praga: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Il club nerazzurro sfida oggi, martedì 30 settembre, lo Slavia Praga a San Siro – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria esterna dell'ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, battuto 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre all'esordio in Champions l'Inter ha superato in trasferta l'Ajax, battuto con lo stesso risultato e la doppietta di Thuram.  La sfida tra Inter e Slavia Praga è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu 
Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Douder, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Sadilek, Provod; Chory. All. Trpisovsky  Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Mattarella: “Carta Onu bussola per affrontare ogni crisi”

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo...

‘Freeze – Chi sta fermo vince’ stasera 30...

Hamas discuterà piano Trump, media: “Vuole chiudere la...

Portiere prova dribbling, attaccante centra un compagno sulla...

San Siro, il Consiglio comunale approva la vendita...

Sinner-De Minaur, oggi l’azzurro in semifinale a Pechino...

Atalanta-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Ucraina, raid russo su Sumy: uccisa famiglia di...

Marche, Meloni ‘incassa’ Acquaroli bis: centrodestra esulta. Ora...