Indian Wells, Alcaraz vola agli ottavi e… ‘sbotta’: “Contro di me giocano tutti come Federer”

Carlos Alcaraz batte Arthur Rinderknech a Indian Wells e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 in California. Poi, dopo il match vinto in rimonta, commenta così la grande prestazione del suo avversario: “A volte mi stanco di giocare contro Roger Federer a ogni turno. Sembra proprio che tutti stiano giocando a un livello pazzesco. Non so se lo sto vivendo nel modo giusto, ho però la sensazione che succeda sempre contro di me. Se giocassero a quel livello in ogni partita, dovrebbero essere più in alto nel ranking. Mi preoccupa, quando gioco ci penso”. 

Il fuoriclasse spagnolo, numero uno al mondo, ha aggiunto: “Tutto quello che posso fare è accettarlo, andare avanti e cercare di fare cose diverse durante la partita, cercare di non permettergli di essere aggressivo o di giocare con proprio stile, cercare di imporre il mio stile, il mio tennis, il mio livello nella partita e provare a ribaltare la situazione. Cerco di fare questo”.  

