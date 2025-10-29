News

Incidente stradale a Igea Marina, muore il fratello 18enne di Andrea Delogu

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Ha perso il controllo della sua moto, schiantandosi sull'asfalto. È morto così, nel pomeriggio di oggi, Evan Delogu, il fratello 18enne della conduttrice radiofonica e televisiva Andrea. L'incidente in via Vittor Pisani, a Igea Marina, in provincia di Rimini. Sul posto la Polizia Locale impegnata nei rilievi. "Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà e tua mamma", ha scritto il papà, Walter Delogu, sulla propria pagina Facebook. 
Andrea Delogu, 43 anni, quest'anno anche concorrente di 'Ballando con le stelle', aveva dedicato a Evan un post sui social la scorsa estate: "Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto". 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Evelina Sgarbi: “Giudice si preoccupa dei media, mandato...

Gaza, Italia all’Onu: “Rapporto Albanese privo di credibilità...

Ranucci, Sangiuliano e il Garante: ecco le date....

Vino: il mondo dell’enoturismo a Fine Italy, buyer...

Ue, Mattarella: “Baluardo democrazia e Stato di diritto....

Serie A, oggi Juve-Udinese e Roma-Parma – Le...

Cicchitto: “Meloni durerà 5 anni, Forza Italia sopravviverà...

Furto al Louvre, le ipotesi sul gruppo di...

Pastorello (Gruppo Acea): “Transizione idrica si affianca a...

Roscio (Intesa Sanpaolo): “Scarsità dell’acqua rischio per ambiente...