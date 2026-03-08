News

Il Milan ‘abbraccia’ Brignone e Paris prima del derby con l’Inter: il tributo ai medagliati di Milano Cortina

by Adnkronos
(Adnkronos) – Un abbraccio alle leggende azzurre dello sci, prima del derby di Milano contro l’Inter. Il Milan ha omaggiato in maniera speciale due tifosi d’eccezione, Federica Brignone e Dominik Paris, prima della stracittadina di oggi, domenica 8 febbraio. Il Diavolo ha reso omaggio ai due campioni, grandi protagonisti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Brignone con due ori da favola, in gigante e in SuperG, dopo un incredibile recupero dall’infortunio al ginocchio. E Paris, bronzo in discesa libera, riuscito ad agguantare la prima medaglia olimpica a 36 anni, dopo una carriera pazzesca.  

I due hanno ricevuto in regalo una maglia rossonera speciale (la numero 6 dello storico capitano Franco Baresi per Brignone, la 13 di Alessandro Nesta per Paris) e sono stati accolti da un caloroso boato del pubblico presente allo stadio. 

