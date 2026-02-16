News

I Duran Duran in Italia a luglio con tre concerti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre straordinari concerti nel nostro Paese, in tre tra le location più suggestive e prestigiose d’Italia. 

Il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio nella maestosa cornice della Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin a Codroipo, il pubblico italiano avrà l’opportunità di vivere tre serate uniche, dove l’energia e il carisma di una band leggendaria incontreranno scenari di incomparabile bellezza. 

Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, i Duran Duran hanno ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, la band, composta dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), continua a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale, incarnando innovazione, eleganza e straordinaria potenza live. 

Il loro repertorio ha segnato intere generazioni. Brani come ‘Hungry Like the Wolf’, ‘Ordinary World’, ‘The Reflex’ e ‘Come Undone’ sono diventati autentici inni globali, capaci di attraversare epoche e stili mantenendo intatta la loro forza. 

spettacoli

