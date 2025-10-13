News

Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi, consegnati alle Idf

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi poco dopo le 7 di oggi lunedì 13 ottobre. L'annuncio è stato accolto da un boato nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dove una folla sta seguendo in diretta il rilascio dei rapiti. I primi sette rilasciati – inizialmente era stato riferito che ne sarebbero stati liberati sei – sono: Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal.  Hamas aveva pubblicato la lista dei 20 ostaggi ancora in vita. I restanti 13 israeliani saranno consegnati alla Croce rossa alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza, ha fatto sapere una fonte del movimento di resistenza islamico ad al Jazeera, secondo quanto riferisce Ynet. 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Gaza, Hamas pubblica la lista dei 20 ostaggi...

Premier Meloni oggi in Egitto, l’impegno dell’Italia per...

Gaza, ore decisive per rilascio ostaggi. Trump: “Guerra...

Russia, il piano fino al 2028: migliaia di...

Morto Cesare Paciotti, l’imprenditore calzaturiero aveva 67 anni

Francia, nominato governo Lecornu II con 34 ministri:...

Garlasco, “indagine su Sempio va spostata a Brescia”:...

Edwige Fenech sulle critiche ricevute da Marcella Bella:...

Campioni del mondo di tiramisù, ecco chi ha...

Usa, sparatoria in un ristorante della Carolina del...