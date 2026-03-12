Guerra Iran, ancora missili su Teheran. Raid di Israele su Beirut: otto morti

(Adnkronos) – La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele entra nel suo 13esimo giorno oggi 12 marzo 2026, con attacchi navali nel Golfo Persico, bombardamenti in Libano e crescenti timori per l’economia mondiale.

Negli ultimi aggiornamenti dal fronte mediorientale, una nave portacontainer è stata colpita a largo di Jebel Ali, negli Emirati Arabi Uniti. “Tutto l’equipaggio è al sicuro”, ha dichiarato l’Ukmto, l’agenzia britannica che si occupa della sicurezza marittima spiegando che a bordo è scoppiato un incendio.

Almeno otto persone sono state uccise e altre 31 sono rimaste ferite in un attacco aereo sferrato contro il lungomare di Ramlet al-Baida a Beirut, in Libano.

Un missile ha colpito l’area della base militare italiana di Erbil nel Kurdistan iracheno. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che, secondo le informazioni disponibili, “tutti i nostri militari sono al sicuro nei bunker” e che non risultano vittime.

Tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)