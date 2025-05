Gp Monaco, trionfo storico di Norris davanti a Leclerc. Hamilton quinto

(Adnkronos) –

Lando Norris vince un Gp di Monaco più vivace del previsto al termine di un weekend da incorniciare. La sua McLaren è la prima a tagliare il traguardo, davanti alla Ferrari di un arrembante Charles Leclerc, anche lui protagonista di un fine settimana straordinario, e all'altra McLaren di Oscar Piastri. Max Verstappen, campione del mondo in carica, è stato leader del Gran Premio del Principato fino all'ultimo giro: l'olandese ha deciso di effettuare il secondo pit stop (obbligatorio) proprio all'ultima possibilità, nella speranza di un colpo di scena, concludendo poi al quarto posto davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Proprio l'inglese era stato l'ultimo pilota riuscito a regalare un successo alla McLaren su questo circuito, nel 2008.

Per Norris, decisivo il giro capolavoro del sabato, valso la pole position. La strategia perfetta della scuderia ha poi fatto il resto, nonostante la pressione degli attacchi di Leclerc negli ultimi giri. Malissimo le Mercedes, in virtù di una strategia di pit stop difficile da capire, con George Russell 11esimo e Kimi Antonelli 18esimo e doppiato. Ritiri per Pierre Gasly e Fernando Alonso. "Noi piloti Ferrari siamo fortunati perché ovunque andiamo abbiamo tanti tifosi che ci seguono, ma per me gareggiare qui è speciale. Avrei voluto regalare loro il primo posto, ma spero di farlo l'anno prossimo" ha detto Charles Leclerc dopo il secondo posto nel Gp di Monaco.

Lando Norris ha invece riassunto così un fine settimana perfetto per la McLaren: "Weekend fantastico, vincere a Monaco è speciale. Non importa come. Verso la fine, con Verstappen davanti che mi rallentava, è stato difficile. Sapevo che Leclerc mi avrebbe attaccato. Sono riuscito a gestire la gara e sono riuscito a vincere". Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Monaco 2025: 1) Norris (McLaren) 2) Leclerc (Ferrari) 3) Piastri (McLaren) 4) Verstappen (Red Bull) 5) Hamilton (Ferrari) 6) Hadjar (Racing Bulls) 7) Ocon (Haas) 8) Lawson (Racing Bulls) 9) Albon (William) 10) Sainz (Williams) 11) Russell (Mercedes) 12) Tsunoda (Red Bull) 13) Bearman (Haas) 14) Colapinto (Alpine) 15) Bortoleto (Kick Sauber) 16) Hülkenberg (Kick Sauber) 17) Stroll (Aston Martin) 18) Antonelli (Mercedes) Rit. Alonso (Aston Martin) Problema al motore Rit. Gasly (Alpine) Incidente