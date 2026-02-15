News

Gaza, 8 palestinesi uccisi in raid Israele sulla Striscia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Almeno otto palestinesi sono stati uccisi in raid aerei israeliani condotti nella notte sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi secondo i quali un attacco nella zona di Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, ha causato la morte di quattro persone. Altre quattro sono state uccise in un attacco nei pressi di Jabalia, nella parte settentrionale della Striscia. 

Gli attacchi sono stati lanciati dopo che cinque uomini armati si sono avvicinati alle truppe sul lato israeliano della Linea Gialla la scorsa notte, in quella che l’esercito ha definito una “palese violazione” del cessate il fuoco. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi...

Verissimo, oggi domenica 15 febbraio: gli ospiti e...

Bastoni nella bufera, l’esultanza dopo il rosso a...

Oggi Papa Leone XIV a Ostia, è la...

Milano Cortina, le gare di oggi: da Goggia...

“Arbitro è il miglior giocatore dell’Inter”, l’espulsione di...

Ucraina, Zelensky: “Trump chiede concessioni a noi ma...

Ciclone di San Valentino si allontana ma il...

Ue-Usa, Meloni ‘pontiera’ ad Addis Abeba: “Unire e...

Pesce crudo e rischio epatite, l’immunologo: “Ecco quando...